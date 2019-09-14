И смех, и грех: в Facebook обсуждают парочку, которая занялась сексом в таллиннском кинотеатре

В посте в Facebook, который тут же приобрел вирусную популярность, женщина рассказала, что пошла в кино, чтобы насладиться фильмом «Оно 2», но была вынуждена наслаждаться посторонними звуками интимного характера...

Как поведала она в посте, молодые люди постоянно дурачились, а потом и вовсе занялись любовью.

Она обратилась к персоналу кинотеатра с просьбой вывести молодых людей из зала, но они не удовлетворили ее просьбу, потому что к тому времени, когда подоспел персонал, ласки уже подошли к концу...

После я поговорила с другими работниками, и начальник смены ответил мне, что у них нет причины выводить парочку из зала, потому что больше они ничего такого не делают. Абсолютно ненормально! А они должны были сделать это еще раз?! Ну простите, очень негативный опыт,

- говорится в публикации

ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

Директор по маркетингу кинотеатров Apollo Kino Анетт Кутти сказала порталу Elu24, что в случае, если от клиента поступает жалоба, работник кинотеатра должен пойти на место и проверить, не нарушаются ли правила поведения в кинотеатре.

Так как других жалоб от других посетителей кинотеатра в тот момент не поступало, и работник не заметил никаких нарушений, не было возможности подтвердить инцидент.

По словам Аннетт Кутти, у женщины могло сложиться такое впечатление по причине того, что молодые люди сидели на парных креслах. Она также добавила, что ранее в кинотеатрах Apollo таких случаев не было и никто из посетителей не обращался к ним с такими жалобами.

Специалист по коммуникациям и директор по маркетингу кинотеатров Forum Cinemas Пиргит Педая рассказала порталу Elu24 о том, что, несмотря на то, что в зале с поличным никого не ловили, известно о случаях, когда парочки вместе посещали туалет в VIP-зале. Она также добавила:

Вспоминается случай, когда пара из двух мужчин, которые посещали кинотеатр, после сеанса подошли к работнику и, краснея, поинтересовались, не было ли зале камер видеонаблюдения. Несмотря на то, что мы случайным образом проверяем залы на предмет пиратства, постоянно в залах камеры не находятся...

ФОТО: Liis Treimann/Postimees/Scanpix

Так как Forum Cinemas работает уже 16 лет, под креслами во время уборки конечно находили презервативы, но такие находки обнаруживались в далеком прошлом.