Частично парализовало: новые данные о состоянии Анастасии Заворотнюк

По сообщениям СМИ, врачи диагностировали у звезды парез правой части тела, который развился на фоне тяжелой болезни. У Анастасии Заворотнюк поражена правая рука, сообщает телеграм-канал Mash.

Отметим, что парез или неполный паралич – это неврологический синдром, при котором происходит снижение силы в мышцах. Возникновение патологии диагностируется на фоне поражения двигательного пути нервной системы.

Как сообщают СМИ, нейрохирурги рассматривают возможность операции, однако любое вмешательство в ослабленный организм может быть опасно. По некоторым данным, Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому.

Напомним, в Сети распространяется информация о том, что у актрисы диагностировали рак мозга четвертой стадии. Артистка лечилась в Европе. Ей провели курс химио– и лучевой терапии, но нужного эффекта это не дало. Состояние ее только ухудшилось: опухоль дала метастазы.

Музыкальный продюсер Андрей Разин много лет знаком с артисткой, основатель легендарного коллектива «Ласковый май» поддерживает связь с докторами, которые наблюдают Анастасию Заворотнюк. Разин говорит, что хотел попасть в больницу, где сейчас находится актриса, но его не пустили. Шоумен подтверждает, что анонимные сообщения о раке у Анастасии Заворотнюк правдивы. Более того, Андрей назвал возможную причину возникновения смертельно опасного заболевания у звезды.

Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: "Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь – за ней будущее". Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми,

– вспоминает Андрей Разин.

Также, по мнению продюсера, не последнюю роль сыграл стресс из-за проблем с долгами по ипотеке. Анастасии Заворотнюк было вредно волноваться.

Думаю, что эти нервы сильно подкосили ее здоровье. У Насти ведь ситуация примерно как у Жени Белоусова – у него была аневризма в мозге, нервничать категорически было нельзя,

– цитирует Андрея Разина сайт Комсомольская правда.