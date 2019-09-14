Мамочки, что творится! В Таллинне открылся новый ночной клуб SEIF... Мы заглянули на огонек!
Ночная жизнь Таллинна уже никогда не будет прежней! Ведь на месте популярного клуба Vabank открылось новое заведение под названием SEIF!
На торжественном открытии гостей развлекала легендарная группа 2 Quick Start.
Директор по маркетингу нового клуба Риво Рахуоя рассказал, что гостей обязательно порадует совершенно новый интерьер.
Мы подошли с умом ко всем деталям и решениям: танцевальный зал, барные стойки и освещение... Но я не хотел бы раскрывать всех карт, сами все увидите!
Кстати, если решитесь наведаться, обязательно захватите с собой удостоверение личности, ведь вход в клуб разрешен только тем, кому уже исполнился 21 год!