Максим знал обо всем очень давно: неожиданное признание Ксении Собчак о романе с Богомоловым

Ксения Собчак разоткровенничалась об отношениях с Константином Богомоловым.
Вчера, 13 сентября, состоялось одно из самых неожиданных событий в шоу-бизнесе - свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. Для многих роман пары стал полнейшим сюрпризом, а некоторые до сих пор не могут понять, как Ксения смогла предать своего мужа Максима Виторгана. Впрочем, как оказалось, новый роман Собчак не был секретом для ее экс-супруга.
Когда стало понятно, что между нами с Костей нечто большее, чем дружеская переписка, я сразу сказала обо всем Максиму. Он знал обо всем очень давно, задолго до телеграм-каналов,
— говорит Ксения изданию Tatler и добавляет:
Любовь — единственное чувство, которое ты не в силах контролировать. У меня был период когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-нибудь думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже. Потому что ты начинаешь думать об этом максимально. Как о розовом слоне. Это был сложный период, который мы по-разному переживали...