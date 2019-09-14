Максим знал обо всем очень давно: неожиданное признание Ксении Собчак о романе с Богомоловым

Любовь — единственное чувство, которое ты не в силах контролировать. У меня был период когда я честно старалась. Но как только ты запрещаешь себе о чем-нибудь думать, собираешь волю в кулак, становится еще хуже. Потому что ты начинаешь думать об этом максимально. Как о розовом слоне. Это был сложный период, который мы по-разному переживали...