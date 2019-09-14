Представитель Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о последней стадии рака

Вчера в сети появились ужасающие новости — согласно информации источников, Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака. Если верить сообщениям, актрису срочно доставили в реанимацию с отеком головного мозга, а врачи собрали консилиум, решая, возможна ли в сложившейся ситуации операция. Поклонники Анастасии были шокированы этим сообщениям, ведь все до последнего таили надежду, что это лишь ужасные слухи. Надежду вновь вернул концертный директор артистки Стас Хрисов. Так, в комментарии для журналистов Хрисов отметил, что сама Анастасия все это называет бредом.