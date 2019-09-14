Представитель Анастасии Заворотнюк прокомментировал слухи о последней стадии рака

По словам представителя Анастасии Заворотнюк, она сама назвала всю информацию о раке бредом.
Вчера в сети появились ужасающие новости — согласно информации источников, Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака. Если верить сообщениям, актрису срочно доставили в реанимацию с отеком головного мозга, а врачи собрали консилиум, решая, возможна ли в сложившейся ситуации операция. Поклонники Анастасии были шокированы этим сообщениям, ведь все до последнего таили надежду, что это лишь ужасные слухи. Надежду вновь вернул концертный директор артистки Стас Хрисов. Так, в комментарии для журналистов Хрисов отметил, что сама Анастасия все это называет бредом.
Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию, которую я ей переслал. Она ответила: "Бред. Отстань",
— передает слова представителя актрисы Telegram-канал 360tv.ru.
Впрочем, сама актриса выходить на связь не спешит. Однако Стас Хрисов пообещал, что скоро Анастасия даст интервью, в котором все объяснит. Правда, называть даты интервью он не стал.