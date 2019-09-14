Это не шутка... Житель Тарту за один раз потратил в McDonald's 1350 евро
В расположенном в тартуском торговом центре Lõunakeskus ресторан быстрого питания McDonald's, наверное, впервые получил такой странный заказ от посетителя... Даже боимся представить, какой коллапс случился на кухне, когда работникам сказали, что им нужно сделать 1000 бургеров.
В среду утром, в 12-м часу дня, в тартуском McDonald's заказали 500 чизбургеров и 500 бургеров с курятиной.
Ну, сначала не поверили, а потом быстро взялись за работу,
— прокомментировал ситуацию в Twitter покупатель, описывая реакцию работников ресторана.
Ütlesin, et teeme ära pic.twitter.com/rvfeTP7fLP— Joosep (@k2iptsi) September 11, 2019
Стоимость всего заказа — 1350 евро, а на его исполнение ушло аж три часа. Кстати, бургеры потом бесплатно раздавали на тартуской ратушной площади.
Было вечело, сначала никто не решался брать,
— сказал покупатель, когда все бургеры кончились.
Liigume Raekoja platsile neid jagama pic.twitter.com/NhE9H5TdPv
— Joosep (@k2iptsi) September 11, 2019
Добрый жест так впечатлил рэперов 5miinust, что они предложили организатору акции ВИП-билеты на их концерт.
А что ты думаешь о поступке молодого человека?