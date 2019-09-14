БДСМ какое-то! Собчак порадовала Богомолова эротическим свадебным танцем
Телеведущая Ксения Собчак исполнила необычный танец для своего новоиспечённого мужа режиссера Константина Богомолова.
Видео свадебного танца опубликовала бывшая супруга музыканта Сергея Шнурова Матильда в Instagram, однако затем удалила публикацию.
Собчак вместе с монахами-трансвеститами исполнила эротический танец на своем свадебном банкете.
Телеведущая стоит на коленях в накидке перед монахом. Затем она встаёт, подходит к двум другим и сбрасывает с себя одеяние, оставшись в корсете и чулках.
Вместе с другими танцорами Собчак извивается на сцене, размахивая ногами и руками.