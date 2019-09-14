Сб, 14.09.2019
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  • БДСМ какое-то! Собчак порадовала Богомолова эротическим свадебным танцем

БДСМ какое-то! Собчак порадовала Богомолова эротическим свадебным танцем
ВИДЕО!

ФОТО: скриншот

Телеведущая Ксения Собчак исполнила необычный танец для своего новоиспечённого мужа режиссера Константина Богомолова.

Видео свадебного танца опубликовала бывшая супруга музыканта Сергея Шнурова Матильда в Instagram, однако затем удалила публикацию.

Собчак вместе с монахами-трансвеститами исполнила эротический танец на своем свадебном банкете.

Телеведущая стоит на коленях в накидке перед монахом. Затем она встаёт, подходит к двум другим и сбрасывает с себя одеяние, оставшись в корсете и чулках.

Вместе с другими танцорами Собчак извивается на сцене, размахивая ногами и руками.

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