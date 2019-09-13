Пт, 13.09.2019
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  • HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах

HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах

В «Игре Престолов» каждый претендент говорит, что он законен, а другие власть узурпируют.

ФОТО: Кадр из фильма

Компания «HBO» почти заключила соглашение о выпуске пилотного эпизода приквела «Игры престолов» о первых Таргариенах, сообщает Ria.ru.

Пилот нового сериала для HBO уже находится в разработке. В нем расскажут о событиях, которые произошли за 300 лет до показанных в сериале.

Автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин разработает сценарий драмы, который будет основан на его книге «Пламя и кровь», где описывается история первых королей из рода Таргариенов – предков Дейенерис и Джона Сноу.

Представители HBO пока отказались от официальных комментариев.

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