HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах

Компания «HBO» почти заключила соглашение о выпуске пилотного эпизода приквела «Игры престолов» о первых Таргариенах, сообщает Ria.ru.
Пилот нового сериала для HBO уже находится в разработке. В нем расскажут о событиях, которые произошли за 300 лет до показанных в сериале.
Автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин разработает сценарий драмы, который будет основан на его книге «Пламя и кровь», где описывается история первых королей из рода Таргариенов – предков Дейенерис и Джона Сноу.
Представители HBO пока отказались от официальных комментариев.