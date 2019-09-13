Женщину осудили за торговлю дырявыми презервативами

Суд признал женщину виновной по статьям 238.1 (Сбыт фальсифицированных медицинских изделий) и 180 УК России (Незаконное использование чужого товарного знака). Осужденная также должна выплатить правообладателю товарного знака в России почти 20 тысяч евро в качестве компенсации за причиненный материальный ущерб.

По данным следствия, женщина купила в интернете 14 тысяч упаковок презервативов и перепродала их за полторы тысячи евро сотруднику полиции, выступившему в качестве покупателя. В каждой упаковке было по три контрацептива, в партии их оказалось более 42,5 тысячи.

Женщина признала вину на этапе следствия. Она приобрела презервативы по полтора евроцента за штуку, зная, что они бракованные: при упаковке товара произошел сбой в технике, и большинство изделий было продырявлено.