Латыши требуют от Киркорова полмиллиона евро

Один из крупнейших банков Латвии «ABLV» подал исковое заявление в суд к Филиппу Киркорову и ООО «Филипп Киркоров продакшн» с требованием погасить задолженность, а также пени и штрафы за просрочку возврата денег, которые российский артист занимал у кредитного учреждения. Общая сумма исковых требований составила 651 тысячу евро, сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Юлия Сухинина.

«В иске банк просит взыскать 651 тысячу евро основного долга, а также неустойку, проценты и штраф», — сказала пресс-секретарь, уточнив, что первое заседание по делу назначено на 1 октября.

В то же время в Таганском суде сообщили, что одновременно рассматривают и другой иск в отношении российского певца. Заявление подал столичный предприниматель, который занимался ремонтом дома Киркорова в Одинцовском районе. Он требует компенсацию в размере 105 тысяч евро.

Ранее стало известно, что претензии к Филиппу Киркорову имеет и ФГБУ «Комбинат питания Кремлевский» Управления делами Президента РФ. В арбитражный суд Москвы поступил иск о взыскании с артиста около 91 тысячи евро за питание труппы.