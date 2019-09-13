Танель Падар дал бесплатный концерт: смотри, сколько пришло зрителей

Уже в пятый раз проходит серия мероприятий «Tehnopol Entertainment Week», где всем заинтересованным предлагаются интересные занятия, уроки, вкусная уличная еда и отличная музыка. На этот раз кульминацией мероприятия стал бесплатный концерт Танеля Падара.

Изучающий предпринимательство эстонский рокер выступил на мероприятии с особыми чувствами, так как тема стартапов ему очень близка.