Пт, 13.09.2019
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  • Анна Седокова разрушила латвийскую семью

Анна Седокова разрушила латвийскую семью

Анна Седокова

ФОТО: SCANPIX

Недавно в СМИ обсуждался возможный  роман 27-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и певицы Анны Седоковой. Супруга мужчины Сана на своей странице в Instagram оставила гневное послание исполнительнице. Теперь звезда решила на него ответить, пишет Русский TVNET.

Судя по тексту, который размещен в Instagram, у Анны и правда могут быть отношения с Янисом. 

Сложный день. Столько грязи в прессе. Мы в топе новостей. Комментировать не считала нужным, пока не позвонили и не заплакали родители,

- написала Седокова.

Она намекнула, что не стоит верить всему, что публикуется в прессе и некоторыми людьми управляет лишь алчность и желание заполучить денег побольше. 

Я прошу вас не верить в этот бред. Янис самый добрый и порядочный человек, которого я встречала. Он — гордость страны, гордость команды и моя гордость,

- написала она в Instagram. 

Анна отметила, что подписчики еще успеют осудить героев этой истории и узнать, что происходит на самом деле. Она также подчеркнула, что стоит слушать ее песни, там есть все ответы на вопросы. Кроме того, скоро у этой истории будет неожиданный поворот.

Вероятно, что этот ответ был реакцией на гневное послание супруги Тиммы Саны.

Напомним, 5 сентября, латвийский баскетболист Янис Тимма, играющий в российском клубе «Химки», публично объявил о разводе с мамой своего сына. Спортсмен отметил, что расставание произошло уже полгода назад. Экс-супруга в Instagram опубликовала подтверждение слухов об измене супруга, но почти сразу их удалила. 

Ранее Анна Седокова сделала неожиданное признание: "Кажется, я скоро опять стану мамой". 

У певицы уже есть трое детей: первый ребенок – дочка Алина от футболиста «Динамо» Валентина Белькевича, вторая дочь Моника от бизнесмена Максима Чернявского и сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова. 

ФОТО: Instagram/annasedokova

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