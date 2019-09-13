Пт, 13.09.2019
120 килограммов продуктов понадобилось для ужина, который приготовил Александр Гнутов для друзей в Таллинне: смотрите, кто все это съел! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Курьез
  • Юную пловчиху лишили победы из-за слишком открытого купальника

Юную пловчиху лишили победы из-за слишком открытого купальника

Плавание. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Raigo Pajula

Пловчиха Брекинн Уиллис была дисквалифицирована из-за слишком открытого купальника во время соревнований на Аляске (США), сообщает Lenta.ru.

Спортсменка выиграла заплыв на 100 метров вольным стилем, однако сразу же после этого узнала, что ее результат аннулирован. Судьи решили дисквалифицировать 17-летнюю Уиллис за то, что ее купальник недостаточно скрывал ягодицы. Они сочли это за желание девушки привлечь внимание.

Отмечается, что на Аляске существует правило, регулирующее размер купальника. Спортсменка настаивает на том, что она подвернула его в районе ягодиц, потому что иначе плавать в нем было неудобно. Одна из тренеров, Лорен Лэнгфорд, заявила, что Уиллис чувствовала себя очень плохо, когда узнала о дисквалификации.

Организаторов соревнований позднее обвинили в расизме и сексизме, пишет The Sun. Уиллис была единственной представительницей смешанной расы на турнире, и только она подверглась санкциям.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ