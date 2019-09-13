Певица Адель подала на развод

Адель и Конекки прожили в браке более двух лет, но начали встречаться еще в 2011 году. Через год у них родился сын Анджело.

О расставании артистки с мужем стало известно в апреле. Их представители заявили, что пара намерена и дальше воспитывать сына с любовью.

Конекки выступает соучредителем марки бутилированной воды «Life Water» в Великобритании. Компания в том числе обеспечивает чистой водой население в нуждающихся странах.