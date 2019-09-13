Саудовская принцесса осуждена за избиение водопроводчика

Парижский суд приговорил к условному заключению саудовскую принцессу Хассу бинт Салман за издевательства, насилие и незаконное удержание водопроводчика, пишет Lenta.ru.
Французский суд признал саудовскую принцессу Хассу бин Салман соучастницей похищения человека и насилия с применением оружия.
Приговор был вынесен заочно. Принцессу приговорили к десяти месяцам лишения свободы условно и штрафу в десять тысяч евро. Ее телохранитель Рани Саиди получил восемь месяцев лишения свободы условно и оштрафован на пять тысяч евро.
Поводом для наказания послужило нападение на парижского водопроводчика Ашрафа Ида. В сентябре 2016 года он чинил раковину в парижских апартаментах принцессы. По словам Ида, для работы ему понадобились фотографии ванной комнаты. Принцесса заметила на одном из снимков свое отражение в зеркале и впала в ярость.
Она позвала Саиди, который избил и связал водопроводчика. Пострадавший утверждает, что его не отпускали несколько часов, заставляли целовать ноги принцессы, а та якобы кричала: «Убей эту собаку, он не достоин жить». Вскоре после инцидента она покинула Францию.
По словам телохранителя, он думал, что водопроводчик намеревается продать фотографии. Саудовское законодательство запрещает фотографировать принцессу.
43-летняя принцесса — сестра наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салман Аль Сауда и дочь короля Салмана. В саудовской прессе ее называют благотворительницей и борцом за права женщин.