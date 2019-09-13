Саудовская принцесса осуждена за избиение водопроводчика

Французский суд признал саудовскую принцессу Хассу бин Салман соучастницей похищения человека и насилия с применением оружия.

Приговор был вынесен заочно. Принцессу приговорили к десяти месяцам лишения свободы условно и штрафу в десять тысяч евро. Ее телохранитель Рани Саиди получил восемь месяцев лишения свободы условно и оштрафован на пять тысяч евро.

Поводом для наказания послужило нападение на парижского водопроводчика Ашрафа Ида. В сентябре 2016 года он чинил раковину в парижских апартаментах принцессы. По словам Ида, для работы ему понадобились фотографии ванной комнаты. Принцесса заметила на одном из снимков свое отражение в зеркале и впала в ярость.

Она позвала Саиди, который избил и связал водопроводчика. Пострадавший утверждает, что его не отпускали несколько часов, заставляли целовать ноги принцессы, а та якобы кричала: «Убей эту собаку, он не достоин жить». Вскоре после инцидента она покинула Францию.

По словам телохранителя, он думал, что водопроводчик намеревается продать фотографии. Саудовское законодательство запрещает фотографировать принцессу.

Адвокат телохранителя саудовской принцессы Ясин Бузру ФОТО: Michel Euler / AP