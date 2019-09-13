Десять продуктов, от которых нужно отказаться вечером, чтобы крепко спать ночью

Хроническое недосыпание - причина не только плохого настроения, но и проблем со здоровьем. Поэтому очень важно наладить нормальный ночной отдых. А для этого нужно исключить все, что может спровоцировать бессонницу.
Одной из причин плохого сна является употребление на ночь определенных продуктов. Zen.yandex.ru разбирается, что не нужно есть по вечерам, чтобы нормально высыпаться.
Продукты, которые мешают спать
Приведем список продуктов, которые нужно исключать из вечернего рациона.
- Кофе. О бодрящих свойствах кофеина известно с давних времен. Чашечка кофе утром помогает проснуться и настроиться на рабочий день. А вот та же чашечка кофе, выпитая перед ночным отдыхом, может лишить сна.
- Алкоголь. Выпитое спиртное помогает быстро заснуть, но через некоторое время человек просыпается, и уснуть больше не может. Причина – в обезвоживании организма.
- Помидоры. Этот полезный овощ содержит вещества, стимулирующие активность мозга. Поэтому помидоры лучше есть перед рабочим днем, а не на ночь.
- Пломбир. Мало кто не любит этот десерт, однако, перед сном его лучше не есть. Причина – в высоком содержании жиров, продукт создает нагрузку на пищеварительную систему, что и не дает заснуть.
- Выпечка. Любые углеводные продукты нужно употреблять в умеренном количестве, а перед сном лучше вообще отказаться от их употребления. Особенно тяжело приходится организму, если человек съест пирожное с масляным кремом или пиццу с начинкой из жирной колбасы и сыра. Сочетание углеводов и жиров особенно тяжело перевариваются.
- Фрукты. Сами по себе фрукты очень полезны, однако перед сном их есть не рекомендуется. Особенно, сладкие разновидности. Дело в том, что сахара, входящие в состав фруктов, вызывают брожение и повышенное газообразование в ЖКТ, что приводит к ухудшению сна.
- Арбуз. Этот продукт чрезвычайно полезен, его рекомендуют употреблять при похудении. Арбуз обладает выраженным мочегонным эффектом, поэтому спокойно проспать всю ночь вряд ли получится. Не стоит есть по вечерам и другие продукты с таким же эффектом, например, сельдерей.
- Блюда из говядины, гуся, утки, баранины. Все эти виды мяса организму сложно переварить. Поэтому их не рекомендуется употреблять на ночь. В противном случае, тяжесть в животе будет мешать нормальному сну.
- Острые приправы и блюда. Любителям острого стоит отказаться от привычки употреблять свои любимые приправы на ночь. Есть большая вероятность того, что это вызовет изжогу, что и будет мешать нормальному сну.
- Конфеты. Употребление сладостей вызывает увеличение уровня сахара в крови. Организм на это реагирует усиленной выработкой инсулина. Такие резкие перепады могут привести к тому, что человек проснется посреди ночи, ощущая острый приступ голода. Уснуть вновь, ничего не поев, будет очень проблематично.