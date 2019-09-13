Пт, 13.09.2019
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Татьяна Терешина удивила Сеть обнаженным фото из ванны

Татьяна Терешина

ФОТО: скриншот видео

Певица говорит, что ее муж настоял на этом фото, пишет издание «7дней.ру».

Татьяна Терешина стала мамой во второй раз в январе, и уже вернула себе прекрасные дородовые формы. Своей фигурой певица часто хвастается в соцсетях, и любит выкладывать провокационные фото на грани «ню». Но последнее, по мнению фолловеров, было уже чересчур. На фото Таня обнаженная стоит в душе, но все, что не пропускает цензура, прикрыто – соски спрятаны под волосами, нога и рука закрывают то, что ниже.

Терешина подписала фото так: «Доброе утро! Вот вам осенних красок в ленту! Как-никак 30 стабильных процентов подписчиков - это мужчины. Да, кстати, муж сам выбирал какое фото выставить. Победило это, шкодливо-позитивное».

Как вам фото? Смотрите ЗДЕСЬ!

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