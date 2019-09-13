Татьяна Терешина удивила Сеть обнаженным фото из ванны

Татьяна Терешина стала мамой во второй раз в январе, и уже вернула себе прекрасные дородовые формы. Своей фигурой певица часто хвастается в соцсетях, и любит выкладывать провокационные фото на грани «ню». Но последнее, по мнению фолловеров, было уже чересчур. На фото Таня обнаженная стоит в душе, но все, что не пропускает цензура, прикрыто – соски спрятаны под волосами, нога и рука закрывают то, что ниже.