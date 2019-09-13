Бывает и так: стаканчик с кофе заставил самолет с 326 пассажирами развернуться над Атлантикой

Аэробус A330 немецкой авиакомпании Condor, следующий по маршруту из Франкфурта в Канкун, совершил вынужденную посадку в Ирландии из-за пролитого на приборную панель кофе. Инцидент произошел еще в феврале текущего года, однако его причина стала известна только сейчас из доклада специальной комиссии по расследованию летных происшествий, передаёт Sky News.

Дело было так. Командир попросил бортпроводника налить ему кофе. Вскоре ему подали напиток, но диаметр стаканчика не совпал со специальным держателем. К тому же стаканчик был без крышки. Пытаясь поставить его на откидной столик, пилот опрокинул кипяток на приборную панель.

Оборудование задымилось, кнопки начали плавиться, горячий кофе стал стекать на колени пилоту. В кабине возникла суета, отказ нескольких датчиков на приборной панели, а еще — проблемы со связью. Экипажу не оставалось ничего другого, как развернуться над Атлантическим океаном и запросить посадку в ближайшем аэропорту — в ирландском Шенноне.