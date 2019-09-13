Хотите пощекотать нервы? В России набирает популярность «Спецназ шоу»

В августе 2019 года Анастасия Карамзина (фамилия изменена по просьбе девушки) летела из родного Барнаула в Петербург. В аэропорту ее должен был встречать ее возлюбленный Сергей Уржанов (фамилия также изменена), молодой сотрудник одного из российских силовых ведомств. Однако с утра Уржанов прислал девушке сообщение, что его срочно вызвали к начальству и ее встретит их общий друг.

Машина благополучно подъехала к дому в Невском районе Петербурга, где Анастасия с Сергеем снимают однокомнатную квартиру. Однако прямо перед поворотом во двор путь автомобилю резко перегородил микроавтобус с тонированными стеклами.

Из микроавтобуса выбежали вооруженные люди в масках и черной спецназовской форме, вытащили из машины водителя, а саму Анастасию отвели в сторону. Затем они открыли багажник, начали досматривать вещи девушки и в маленьком черном чемодане обнаружили полиэтиленовый сверток с белым порошком.

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- Вы подозреваетесь в незаконной перевозке, в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере.

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Анастасия, белокурая красавица в персиковом платье с воланами, растерянно улыбается и еле слышно говорит:

- Вы, наверное, перепутали что-то. Это не мое, правда.

- А чье?

- Я правда ничего не везла, ну меня бы не пустили в самолет.

- Хватит дурочку валять. Это смешно, по-вашему?

- Нет, не смешно, честное слово, я не знаю, что это такое.

Допрос длится пару минут. Сверток с белым порошком вскрывают. Внутри оказывается коробочка розового цвета.

- А это что такое?

- Не знаю, - лепечет девушка.

Один из спецназовцев внезапно бухается на одно колено, стягивает чулок с лица и оказывается бойфрендом Анастасии Сергеем. «Выходи за меня!» - выдыхает он.

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