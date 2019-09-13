Что делают на ледовых медитациях за 450 евро в Эстонии и почему туда приходят больные раком?

В рекламной брошюре говорится, что практики, которыми Виктор делится с жителями Эстонии, освободят от тараканов в голове и приблизят к осознанию внутренней силы, всё это после того, как человек переступит свои страхи в безопасной среде. По словам организатора подобных медитаций, публика каждый раз собирается очень разная. Приходят и больные раком, которые мечтают лишь об одном - победить болезнь, есть просто любопытные, которые хотят попробовать в жизни что-то новое.

В сегодняшнем выпуске мы узнаем, кто такой Виктор Гоенка, который до 13 лет жил в Эстонии, а потом решил поменять свою жизнь и после долгих скитаний оказался в Испании, где, по его мнению, больше свободы. Молодой человек не забыл эстонский язык, потому что учился и в эстонской, и в русской школе.

Виктор специально для зрителей Limon.ee рассказывает, как легко побороть панику и успокоится!

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