Комнатные растения, которые нельзя держать дома разным знакам Зодиака

Астрологи предполагают, что существуют растения, которые каждому знаку зодиака не следует выращивать дома. Посмотрим, что же это за растения!

1. Овен и кактусы

Вспыльчивому и эмоциональному Овну не рекомендуется держать в своем доме кактусы. Ведь эти растения будут влиять на характер Овнов не лучшим образом и сделают его еще более неуживчивым!

2. Телец и суккуленты

Стабильному и спокойному Тельцу, любящему роскошь, вряд ли подойдет растение-суккулент. Оно слишком простое для Тельца и не будет привносить в его дом позитивную энергию.

3. Близнецы и комнатные розы

Для легких Близнецов комнатные розы слишком капризны и требовательны и, скорее всего, погибнут от недостатка внимания. Да и сами Близнецы чаще всего не горят желанием посвящать себя комнатным растениям надолго. Также для Близнецов не подходят камелии, гардении и цикламены.

4. Рак и фиолетовые фиалки

Чувствительным Ракам не слишком импонируют растения, имеющие темные цветки или предпочитающие находиться в тени. Они будут угнетать их и усиливать депрессию. Ракам не следует заводить дома фиолетовые фиалки, монстеру и антуриум.

5. Лев и вьющиеся растения

Для величественных Львов совершенно не подходят невзрачные растения, такие как суккуленты, кактусы и вьющиеся. Они не будут подчеркивать «львиный» нрав и «львиную» царственность.

6. Дева и фикус

Серьезные и рассудительные Девы не особо совместимы с растениями, которым нужен минимальный уход, такими как фикус, юкка или тещин язык. Эти растения будут блокировать положительную энергию Дев, не давая им возможности к самовыражению.

7. Весы и папоротники

Изящные Весы, обладающие хорошим вкусом и любящие красивые вещи, не смогут принять лианы, папоротники или хвойные. Подобные растения будут постоянно нарушать чувство баланса у Весов, ухудшая их настроение.

8. Скорпион и орхидеи

Неудержимые Скорпионы со своей бешеной энергетикой не смогут выращивать скромные фиалки или орхидеи. Для Скорпионов такие растения слишком лаконичны и не подчеркивают их активный характер.

9. Стрелец и цитрусовые

Активные и неусидчивые Стрельцы любят открывать новые горизонты, получать новые знания. А цитрусовые, фуксии и хвойные растения будут «тормозить» энергию Стрельцов, не позволяя им чувствовать себя свободными.

10. Козерог и герань

Практичным приземленным Козерогам будет некомфортно в обществе нежных фиалок, камелий и герани. Эти цветы для Козерогов станут лишь раздражающим фактором, нарушающим целостность их маленького домашнего мирка.

11. Водолеи и гардения

Водолеи любят все необычное и стремятся окружить себя такими же растениями. Гардении и тещин язык для Водолеев слишком просты и будут перекрывать творческие порывы этого знака Зодиака.

12. Рыбы и алоэ