Комнатные растения, которые нельзя держать дома разным знакам Зодиака

Наверняка вы замечали, что у разных людей по-разному приживаются одни и те же комнатные растения. У кого-то замечательно растет фикус, а у кого-то гибнет даже кактус. Одно и то же растение может притянуть к разным людям разные события, пишет zen.yandex.ru.
Астрологи предполагают, что существуют растения, которые каждому знаку зодиака не следует выращивать дома. Посмотрим, что же это за растения!
1. Овен и кактусы
Вспыльчивому и эмоциональному Овну не рекомендуется держать в своем доме кактусы. Ведь эти растения будут влиять на характер Овнов не лучшим образом и сделают его еще более неуживчивым!
2. Телец и суккуленты
Стабильному и спокойному Тельцу, любящему роскошь, вряд ли подойдет растение-суккулент. Оно слишком простое для Тельца и не будет привносить в его дом позитивную энергию.
3. Близнецы и комнатные розы
Для легких Близнецов комнатные розы слишком капризны и требовательны и, скорее всего, погибнут от недостатка внимания. Да и сами Близнецы чаще всего не горят желанием посвящать себя комнатным растениям надолго. Также для Близнецов не подходят камелии, гардении и цикламены.
4. Рак и фиолетовые фиалки
Чувствительным Ракам не слишком импонируют растения, имеющие темные цветки или предпочитающие находиться в тени. Они будут угнетать их и усиливать депрессию. Ракам не следует заводить дома фиолетовые фиалки, монстеру и антуриум.
5. Лев и вьющиеся растения
Для величественных Львов совершенно не подходят невзрачные растения, такие как суккуленты, кактусы и вьющиеся. Они не будут подчеркивать «львиный» нрав и «львиную» царственность.
6. Дева и фикус
Серьезные и рассудительные Девы не особо совместимы с растениями, которым нужен минимальный уход, такими как фикус, юкка или тещин язык. Эти растения будут блокировать положительную энергию Дев, не давая им возможности к самовыражению.
7. Весы и папоротники
Изящные Весы, обладающие хорошим вкусом и любящие красивые вещи, не смогут принять лианы, папоротники или хвойные. Подобные растения будут постоянно нарушать чувство баланса у Весов, ухудшая их настроение.
8. Скорпион и орхидеи
Неудержимые Скорпионы со своей бешеной энергетикой не смогут выращивать скромные фиалки или орхидеи. Для Скорпионов такие растения слишком лаконичны и не подчеркивают их активный характер.
9. Стрелец и цитрусовые
Активные и неусидчивые Стрельцы любят открывать новые горизонты, получать новые знания. А цитрусовые, фуксии и хвойные растения будут «тормозить» энергию Стрельцов, не позволяя им чувствовать себя свободными.
10. Козерог и герань
Практичным приземленным Козерогам будет некомфортно в обществе нежных фиалок, камелий и герани. Эти цветы для Козерогов станут лишь раздражающим фактором, нарушающим целостность их маленького домашнего мирка.
11. Водолеи и гардения
Водолеи любят все необычное и стремятся окружить себя такими же растениями. Гардении и тещин язык для Водолеев слишком просты и будут перекрывать творческие порывы этого знака Зодиака.
12. Рыбы и алоэ
Таинственные Рыбы стремятся найти вдохновение в своем окружении. А растения, которые выглядят одинаково, будут вносить разлад в хрупкое душевное равновесие Рыб. Рыбам не рекомендуют держать дома алоэ, бромелию и кротон.