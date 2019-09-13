Смело: обнаженная Любовь Успенская позирует в душе

Звезда шансона продлила себе лето. Она прилетела в Майами, где у нее запланированы выступления. Курорт славится яркими зданиями в стиле ар-деко, песчаными пляжами, шикарными отелями и модными ночными клубами. Исполнительница хита «Пропадаю я» напомнила, что в американском городе стоит жаркая погода.

Любовь решила продемонстрировать, как одевается в зной. Успенская порадовала фанатов, показавшись перед ними в купальнике. Зеленое монокини, украшенное крупной вязкой, подчеркнуло стройную фигуру королевы шансона.

Эксцентричная артистка не ограничилась кадром в пляжном наряде, она решила повысить накал страстей. Певица полностью разделась. Успенская позировала обнаженной в душевой кабине. Из окна ванной комнаты открылся живописный вид на Атлантический океан.

«В Майами очень жарко… Нет такой одежды, в которой было бы комфортно при такой температуре. Спасаюсь в душе. Готовлюсь к концерту», — уточнила Любовь.

Кадры оголившейся Успенской вызвали ажиотаж. Сразу же активизировались хейтеры — они считают ее откровенность с публикой чрезмерной. Зато преданные поклонники похвалили за отличный внешний вид и смелость.