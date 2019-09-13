Limon.ee представляет! Уже сегодня в ТЦ Astri пройдет «Мисс Ида-Вирумаа», участие бесплатное!

Уже сегодня, 20 сентября, в 16:00 мы будем вас ждать в торговом центре Astri, где проведем первую часть конкурса «Мисс Ида-Вирумаа 2019». Принять участие в нем могут все красавицы, постоянно проживающие в этом регионе. Нужно лишь прийти красивой и счастливой в торговый центр ASTRI, сфотографироваться и ждать народного голосования, которое пройдет на портале Limon.ee.

Для того, чтобы фотосессия была еще более яркой, мы везем с собой красивые букеты цветов от флористов www.lilledkoju.ee - Раисы Ивановой и Екатерины Карауловой.

Раиса Иванова и Эдгар Гергель ФОТО: limon.ee

ФОТО: Промо

Главный приз - колье от ювелирной сети Grenardi из частной коллекции Silvia стоимостью 150 евро, ленточка победительницы и букет цветов. Приз нужно будет забрать в Таллинне!

Также в этот день будем разыгрывать призы от торгового центра Astri и сувениры с символикой портала Limon.ee! Обязательно будь на месте!