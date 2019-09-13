Пт, 13.09.2019
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  • Смотрите видео! Они обвенчались: из церкви Собчак и Богомолов уехали в карете

Смотрите видео! Они обвенчались: из церкви Собчак и Богомолов уехали в карете

Только что поженившиеся Ксения Собчак и Константин Богомолов

ФОТО: скриншот видео

Телеведущая появилась в церкви в новом образе: длинные рукава и прикрывающая лицо фата, сообщает Лайф.

Сразу после свадьбы знаменитости отправились в храм Вознесения Господня у Никитских ворот. К

Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчались в храме Вознесения Господня у Никитских Ворот. Новобрачные для таинства сменили наряды.  Телеведущая переоделась в более скромное платье. Образ дополняла длинная фата. Режиссер ради обряда надел белую сорочку.

В церковь молодожены прибыли уже не на катафалке, в котором покинули ЗАГС, а на роскошной карете, запряженной четверкой черных лошадей. Ксения вошла в дом господень, прикрываясь от вспышек камер белой вуалью, пишут «Дни.ру».

На церемонию венчания удалось попасть только самым близким для молодой семьи людям. Родственники и друзья прибыли засвидетельствовать новый союз. Среди приглашенных гостей журналисты заметили телеведущего Андрея Малахова, сообщает Телеграмм-канал Life Shot.

Фото из храма смотрите ЗДЕСЬ!

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