Женщина открыла бизнес по уборке голышом. Клиенты выстраиваются в очередь

Пару лет назад жительница Шотландии уволилась с работы и открыла собственный бизнес. Девушка решила предлагать услуги уборщиц, которые работают голышом. До тех пор она работала косметологом, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

Сначала она решила испытать работу на себе, убираясь за деньги без одежды.А сейчас на нее работают двенадцать девушек и три мужчины. Стоимость уборки варьируется в зависимости от того, насколько сотрудник голый. Например, можно заказать уборку в нижнем белье, в купальнике или совсем без одежды.