Олеся Судзиловская в платье с обнаженными плечами похвасталась стройной фигурой

Судзиловская вернулась к работе после летнего отдыха в жаркой Калифорнии. Олеся активно снимается и презентует новые работы. Этой осенью выходит сериал «Филатов», где она сыграла с Федором Бондарчуком.

Олеся отправилась выбирать наряды к сезону премьер. Она предстала в платье с открытыми плечами цвета слоновой кости. «Какой сентябрь!!! Всем доброго теплого вечера!» — пожелала известная блондинка.

Элегантный вечерний наряд в пол идеально сел на стройной фигуре Олеси. Легкая струящаяся ткань подчеркнула плавные изгибы ее тела. Для теплых сентябрьских вечеров такое платье — беспроигрышное решение.

Поклонники актрисы не поскупились на комплименты. «Очень красиво! Надо брать», «В Питере такого сентября не было 136 лет. Про фото промолчу, короче — огонь», «Какая вы великолепная! Сентябрь — это точно ваш месяц!!!» — написали фолловеры.

Олеся Судзиловская замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем. Супруги воспитывают двух сыновей — десятилетнего Артема и трехлетнего Майка.