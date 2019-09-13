Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсацию

Французский суд обязал компанию TSO выплатить компенсацию семье своего инженера по имени Ксавье, который умер от сердечного приступа во время секса с незнакомкой в гостиничном номере. Этот несчастный случай произошел еще в 2013 году, но суд вынес окончательное решение только сейчас. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на Daily Mail.
Представители компании TSO, которая специализируется на обслуживании железной дороги, заявляли, что работник не выполнял рабочие обязанности, поэтому фирма не должна нести ответственность за его смерть. Но суд отметил, что, согласно французским законам, работодатель обеспечивает социальную защиту работника в течение всего периода командировки, независимо от обстоятельств, которые могут произойти. Поэтому дело квалифицировали как "несчастный случай на производстве".
Во Франции уже 10 лет работает закон, подразумевающий, что любой несчастный случай, который произошел с сотрудником компании в деловой поездке вне офиса, должен считаться таковым. Если только работодатель не сможет доказать, что сотрудник намеренно пренебрег своими рабочими обязанностями по личным причинам.