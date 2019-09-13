Работник умер после секса в командировке: его семья получит компенсацию

Французский суд обязал компанию TSO выплатить компенсацию семье своего инженера по имени Ксавье, который умер от сердечного приступа во время секса с незнакомкой в гостиничном номере. Этот несчастный случай произошел еще в 2013 году, но суд вынес окончательное решение только сейчас. Об этом пишет Сегодня со ссылкой на Daily Mail.