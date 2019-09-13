Снова вместе? Мартин Репинский и Сирет Котка-Репински крестили сына

На прошлой неделе можно было увидеть воссоединившуюся семейную пару Репинских, пишет Kroonika. И повод был великолепный.
Православные Сирет и Мартин крестили своего сына Моргана в монастыре Куремяэ.
Сирет говорит, что «крестины стали великим событием для всей семьи. Это новое рождение для нашего сына Моргана, который теперь стал дитем Божьим и будет находиться под охраной и защитой Господа Бога».
Крестной матерью Моргана стала сестра Мартина Мария, а крестным отцом Анатолий Амбрози, который удачно продал квартиру Сирет в Йыхви.