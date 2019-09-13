Пт, 13.09.2019
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  • Снова вместе? Мартин Репинский и Сирет Котка-Репински крестили сына

Снова вместе? Мартин Репинский и Сирет Котка-Репински крестили сына

Мартин Репинский и Сирет Котка-Репински.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

На прошлой неделе можно было увидеть воссоединившуюся семейную пару Репинских, пишет Kroonika. И повод был великолепный.

Православные Сирет и Мартин крестили своего сына Моргана в монастыре Куремяэ. 

Сирет говорит, что «крестины стали великим событием для всей семьи. Это новое рождение для нашего сына Моргана, который теперь стал дитем Божьим и будет находиться под охраной и защитой Господа Бога».

Крестной матерью Моргана стала сестра Мартина Мария, а крестным отцом Анатолий Амбрози, который удачно продал квартиру Сирет в Йыхви.

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