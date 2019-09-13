Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке, а расписал молодоженов Иван Ургант

На кадрах видно, как к зданию подъезжает черный катафалк, украшенный красными цветами. На нем также размещена надпись "Пока смерть не разлучит нас". Молодожены вышли из автомобиля и, держась за руки, проследовали в ЗАГС.

Первые фото со свадебной церемонии смотри ЗДЕСЬ!

Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова состоится 13 сентября в Москве. Церемония обойдется как минимум в 16 миллионов рублей (более 220 тысяч евро). По данным СМИ, празднование пройдет в торговом комплексе "Петровский пассаж".

Молодожены только что расписались в Грибоедовском загсе столицы, приехав на церемонию в роскошном катафалке. А вечером они распишутся еще раз - в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Запись шоу состоялась еще в среду.

Иван Ургант взял на себя роль святого Валентина, Амура и работницы отдела записи актов гражданского состояния в одном лице. Ксения была в бежевом, почти белом брючном костюме, а Богомолов - в черном. Студию украсили свадебными венками, все прошло в волнующей, торжественной атмосфере.