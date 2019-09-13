Куда пропала эстонская светская львица Криста Ленсин?

Портал Elu24 не раз пытался выйти на связь с Кристой, чтобы узнать, что же теперь происходит в ее жизни, однако, она воздерживается от общения со СМИ и хранит молчание.

"Спасибо за предложение, но сейчас не хочу попадать в медиа и, надеюсь, еще долго не попаду," - ответила Ленсин.

Первые месяцы Криста посвятила путешествиям. В последнее же время, судя по социальным сетям, Ленсин проводит в основном в Эстонии. На ее фото больше нет гламура и знаменитых людей.

Опять же, судя по фото, Ленсин все еще состоит в отношениях с Мартином Сарапу (26), который почти в половину ее моложе.