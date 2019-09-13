Куда пропала эстонская светская львица Криста Ленсин?

Прошло уже около девяти месяцев с тех пор, как светская львица и бывший главный редактор журнала «Kroonika» Криста Ленсин (48) как в воду канула.
Портал Elu24 не раз пытался выйти на связь с Кристой, чтобы узнать, что же теперь происходит в ее жизни, однако, она воздерживается от общения со СМИ и хранит молчание.
"Спасибо за предложение, но сейчас не хочу попадать в медиа и, надеюсь, еще долго не попаду," - ответила Ленсин.
Первые месяцы Криста посвятила путешествиям. В последнее же время, судя по социальным сетям, Ленсин проводит в основном в Эстонии. На ее фото больше нет гламура и знаменитых людей.
Опять же, судя по фото, Ленсин все еще состоит в отношениях с Мартином Сарапу (26), который почти в половину ее моложе.
Чем сегодня живет эстонская светская львица - точно не известно. По слухам Криста все еще не нашла работу, а по данным Krediidiinfo ее фирма Renaissance Rose OÜ не приносит прибыли. В 2018 году фирма Ленсин принесла всего 77 евро чистого дохода.