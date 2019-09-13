Элина Борн доказала, что она может быть не только хрупкой певицей, но и смелым полицейским

Сегодня в 20.00 на канале Kanal 2 выйдет очередной эфир программы «Tõelised kangelased» («Настоящие герои»), ведущая которой - Ева Эссе. На этот раз героиней программы стала певица Элина Борн, которая провела один день в роли дорожного полицейского. Хрепкой Элине пришлось залезать под большегрузный автомобиль, ловить видтелей, которые превышают скорость и еще много интересных вещей.
Элина приступила к работе в полицеском участке города Йыхви, Ида-Виирумаа. Что еще входит в обязанности патрулирующих дороги полицейских, кроме слежением за соблюдением скоростного режима, - Элина Борн узнавала на протяжении всего рабочего дня.
Когда я узнала, что отправляюсь в Йыхви, сразу подумала, что там много криминала,
- поначалу встревожилась Элина.
Весь день Элина оказывалась в ситуациях, в которых прежде не бывала и которые ей трудно было представить. Иногда прилив адреналин был очень сильным.
Насколько "криминальным" оказался рабочий день Элины Борн, узнаешь уже сегодня вечером в 20.00 на канале Kanal 2.