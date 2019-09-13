Элина Борн доказала, что она может быть не только хрупкой певицей, но и смелым полицейским

Сегодня в 20.00 на канале Kanal 2 выйдет очередной эфир программы «Tõelised kangelased» («Настоящие герои»), ведущая которой - Ева Эссе. На этот раз героиней программы стала певица Элина Борн, которая провела один день в роли дорожного полицейского. Хрепкой Элине пришлось залезать под большегрузный автомобиль, ловить видтелей, которые превышают скорость и еще много интересных вещей.