Смотрите, кто пришел опробовать бассейн в обновленном Kalev SPA

Расположенный в Старом Таллинне Kalev Spa является одним из крупнейших водных центров Северной Эстонии. Бассейн с достойной историей, которая началась в 1965 году, превратился сегодня в современный водный центр, предлагающий услуги бань и водные развлечения гостям разного возраста и с разными предпочтениями.