Смотрите, кто пришел опробовать бассейн в обновленном Kalev SPA
Вчера состоялось торжественное открытие обновленного после ремонта водного центра Kalev Spa.
Расположенный в Старом Таллинне Kalev Spa является одним из крупнейших водных центров Северной Эстонии. Бассейн с достойной историей, которая началась в 1965 году, превратился сегодня в современный водный центр, предлагающий услуги бань и водные развлечения гостям разного возраста и с разными предпочтениями.
Гостей, пришедших на открытие обновленного водного центра, порадовали красочным представлением, экскурсией по центру и бассейну, а также великолепным фуршетом и мороженым, которое просто не заканчивалось.
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