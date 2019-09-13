Пт, 13.09.2019
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  • Смотрите, кто пришел опробовать бассейн в обновленном Kalev SPA

Смотрите, кто пришел опробовать бассейн в обновленном Kalev SPA
Галерея с открытия водного центра

Вчера состоялось торжественное открытие обновленного после ремонта водного центра Kalev Spa.

Расположенный в Старом Таллинне Kalev Spa является одним из крупнейших водных центров Северной Эстонии. Бассейн с достойной историей, которая началась в 1965 году, превратился сегодня в современный водный центр, предлагающий услуги бань и водные развлечения гостям разного возраста и с разными предпочтениями.

Гостей, пришедших на открытие обновленного водного центра, порадовали красочным представлением, экскурсией по центру и бассейну, а также великолепным фуршетом и мороженым, которое просто не заканчивалось.

Смотрите нашу эксклюзивную галерею!

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