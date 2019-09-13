Житель Тарту купил в McDonald's 1 000 бургеров
В тартуском ресторане McDonald's в среду одни мужчина купил 1000 бургеров.
Покупка была совершена после 11 утра. Житель Тарту купил 500 гамбургеров с сыром, а 500 с курицей «Сначала никто не поверил, что я хочу купить столько бургеров, а потом они стали быстро работать», - прокомментировал покупатель реакцию работников ресторана в Twitter.
Ütlesin, et teeme ära pic.twitter.com/rvfeTP7fLP— Joosep (@k2iptsi) September 11, 2019
Все бургеры стоили 1350 евро, а ждать их пришлось три часа. Затем гамбургеры раздавали всем желающим на Ратушной площади.