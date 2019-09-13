Пт, 13.09.2019
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Житель Тарту купил в McDonald's 1 000 бургеров
Узнайте, для чего?

McDonald'si burger. Foto on illustreeriv.

ФОТО: AP/Scanpix

В тартуском ресторане McDonald's в среду одни мужчина купил 1000 бургеров.

Покупка была совершена после 11 утра. Житель Тарту купил 500 гамбургеров с сыром, а 500 с курицей «Сначала никто не поверил, что я хочу купить столько бургеров, а потом они стали быстро работать», - прокомментировал покупатель реакцию работников ресторана в Twitter.

Все бургеры стоили 1350 евро, а ждать их пришлось три часа. Затем гамбургеры раздавали всем желающим на Ратушной площади.

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