Житель Тарту купил в McDonald's 1 000 бургеров

Покупка была совершена после 11 утра. Житель Тарту купил 500 гамбургеров с сыром, а 500 с курицей «Сначала никто не поверил, что я хочу купить столько бургеров, а потом они стали быстро работать», - прокомментировал покупатель реакцию работников ресторана в Twitter.