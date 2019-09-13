«Полнейшее одиночество и апатия»: тяжелобольного Бориса Моисеева добило предательство

«Действительно, я по картам вижу, что Борис находится в очень подавленном состоянии. Я вижу у него внутреннюю борьбу. Получится ли у него перебороть этот кризис? Выйти из этого состояния полнейшего одиночества и апатии?» - сказала специалист.

«Сейчас у Бориса непростое время: он начал сталкивается с трудностями в разных сферах своей жизни. А началось все с какого-то конфликта, либо с предательства близкого человека. Как мы знаем, Борис Моисеев в свое время был безумно популярен. Он не щадил себя в плане работы и не давал себе отдыха долгое время. В итоге артист получил двойной удар: с одной стороны, у него накопилась физическая усталость, с другой – душевная травма, которую ему нанес родной человек», - заявила она.