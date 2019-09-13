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  • «Полнейшее одиночество и апатия»: тяжелобольного Бориса Моисеева добило предательство

«Полнейшее одиночество и апатия»: тяжелобольного Бориса Моисеева добило предательство

Борис Моисеев.

ФОТО: Константин Седнев

По информации представителей российской звездной тусовки, популярный артист Борис Моиссев сейчас продолжает приходить в себя после перенесенного инсульта.

Парапсихолог Сюзанна Чеботатева заявила в интервью «Дни.ру», насколько тяжело приходится знаменитости.

«Действительно, я по картам вижу, что Борис находится в очень подавленном состоянии. Я вижу у него внутреннюю борьбу. Получится ли у него перебороть этот кризис? Выйти из этого состояния полнейшего одиночества и апатии?» - сказала специалист.

Парапсихолог утверждает, что Борис Моисеев сильно измотан, и сокрушительный удар ему нанесло предательство близкого человека.

«Сейчас у Бориса непростое время: он начал сталкивается с трудностями в разных сферах своей жизни. А началось все с какого-то конфликта, либо с предательства близкого человека. Как мы знаем, Борис Моисеев в свое время был безумно популярен. Он не щадил себя в плане работы и не давал себе отдыха долгое время. В итоге артист получил двойной удар: с одной стороны, у него накопилась физическая усталость, с другой – душевная травма, которую ему нанес родной человек», - заявила она.

Напомним, что Борис Моисеев уже давно не выступает на сцене. Он частично парализован после инсульта. Ситуацию усугубляет непростое финансовое положение певца, которому приходится распродавать имущество.

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