Названы четыре знака Зодиака, которым Ванга предрекла болезненные сложности в конце 2019 года

У Стрельцов к концу года произойдет «встряска» личного окружения. Многие люди уйдут из вашей жизни, помогая понять, кто все это время был действительно верным и надежным другом для вас. Такие перемены будут восприняты болезненно, однако не переживайте и помните, что теперь за вашей спиной действительно остались люди, на которых можно положиться.