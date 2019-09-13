Пт, 13.09.2019
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Названы четыре знака Зодиака, которым Ванга предрекла болезненные сложности в конце 2019 года

Слезы. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Российские СМИ обнаружили пророчество легендарной болгарской ясновидящей Ванги на конец 2019 года, сообщает Topnews.

По прогнозу провидицы, уходящий год станет для Раков тяжелым и полным хлопот. На вас будет давить груз прошлого, возможны перегрузки в деятельности, постоянная смена настроения. У некоторых представителей этого знака даже может начаться депрессия. При этом в течение года необходимо уделять много внимания мелочам, чтобы несерьезные на первый взгляд сложности не переросли в тупиковые проблемы.

Скорпионам в этот период придется пережить внешние и внутренние перемены. Большие проблемы ожидаются в материальном плане, и чтобы не допустить провала, этому знаку придется трудиться буквально день и ночь не покладая рук. В это время могут проявиться хронические болезни, поэтому рекомендуется не пренебрегать своим здоровьем.

У Стрельцов к концу года произойдет «встряска» личного окружения. Многие люди уйдут из вашей жизни, помогая понять, кто все это время был действительно верным и надежным другом для вас. Такие перемены будут восприняты болезненно, однако не переживайте и помните, что теперь за вашей спиной действительно остались люди, на которых можно положиться.

Водолеям необходимо бросить все силы на решение проблем. Будьте внимательны ко всему и не стремитесь распыляться. Подходите к делу последовательно и не спускайте на тормозах ни один вопрос. Несмотря на общую тревожную «погоду», период очень благоприятный для личной жизни.

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