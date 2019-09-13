Названы четыре знака Зодиака, которым Ванга предрекла болезненные сложности в конце 2019 года

Российские СМИ обнаружили пророчество легендарной болгарской ясновидящей Ванги на конец 2019 года, сообщает Topnews.
По прогнозу провидицы, уходящий год станет для Раков тяжелым и полным хлопот. На вас будет давить груз прошлого, возможны перегрузки в деятельности, постоянная смена настроения. У некоторых представителей этого знака даже может начаться депрессия. При этом в течение года необходимо уделять много внимания мелочам, чтобы несерьезные на первый взгляд сложности не переросли в тупиковые проблемы.
Скорпионам в этот период придется пережить внешние и внутренние перемены. Большие проблемы ожидаются в материальном плане, и чтобы не допустить провала, этому знаку придется трудиться буквально день и ночь не покладая рук. В это время могут проявиться хронические болезни, поэтому рекомендуется не пренебрегать своим здоровьем.
Водолеям необходимо бросить все силы на решение проблем. Будьте внимательны ко всему и не стремитесь распыляться. Подходите к делу последовательно и не спускайте на тормозах ни один вопрос. Несмотря на общую тревожную «погоду», период очень благоприятный для личной жизни.