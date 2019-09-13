Пятница, 13-е: что нельзя делать в этот день

Сегодня пятница, 13-е. Многие суеверные люди считают такое сочетание числа и дня недели зловещим и приносящим сплошные неприятности. Кто-то вообще старается не выходить из дома и провести весь злополучный день, сидя в четырех стенах, чтобы снизить негативное влияние пятницы, 13-го. Ведь чем меньше точек соприкосновения с внешним миром – тем больше шансов, что все беды пройдут стороной, пишет Сегодня.