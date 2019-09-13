Пятница, 13-е: что нельзя делать в этот день

Сегодня пятница, 13-е. Многие суеверные люди считают такое сочетание числа и дня недели зловещим и приносящим сплошные неприятности. Кто-то вообще старается не выходить из дома и провести весь злополучный день, сидя в четырех стенах, чтобы снизить негативное влияние пятницы, 13-го. Ведь чем меньше точек соприкосновения с внешним миром – тем больше шансов, что все беды пройдут стороной, пишет Сегодня.
Но даже сидя дома, можно натворить кучу бед, если не знать правил поведения. Мы решили рассказать вам, какие существуют давние традиции и что нельзя делать в пятницу, 13-го, чтобы избежать возможных неприятностей, которые несет этот день.
Что нельзя делать в пятницу, 13-го согласно народным приметам:
- не стоит начинать никаких новых дел и проектов – это неподходящий день для начинаний;
- уходя из дома или с работы, не оглядывайтесь и не возвращайтесь, даже если что-то забыли;
- лучше вообще не уезжать из дому в дальние путешествия, т.к. есть риск не вернуться назад;
- играть свадьбу в пятницу, 13-го – плохая примета, семья не будет счастлива;
- также не стоит покупать или продавать недвижимость в этот день;
- не стойте под лестницей в этот день, иначе вас постигнет кара;
- нельзя в пятницу, 13-го стричь волосы и ногти;
- если вы надумали покрасить волосы, избегайте рыжих оттенков;
- а еще в пятницу, 13-го не надевайте одежду коричневого цвета;
- перестилать постельное белье в этот день – не к добру;
- нельзя в пятницу, 13-го чертыхаться и произносить слово "свинья".
- берегитесь черных котов и людей с пустыми ведрами, переходящих вам дорогу – неприятности усиливаются в этот день;
- ложась спать в пятницу, 13-го, не смотрите долго в зеркало.
Стоит ли соблюдать такие народные традиции и запреты – решать вам. Но вот что действительно не нужно делать в пятницу, 13-го, так это бояться этого дня, думать о плохом и нагнетать ситуацию. Ведь, как известно, наши мысли материальны, а страхи имеют свойство сбываться. Поэтому думайте о хорошем!