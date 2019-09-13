Невероятно! Наталья Водянова на совместном фото с детьми кажется их сестрой

Наталья Водянова не только известная топ-модель и активный общественный деятель, но и многодетная мать, родившая в двух браках пятерых отпрысков, пишет Экспресс газета.
Мужей манекенщица себе модель тоже выбирает непростых: первым был британский богач-аристократ Джастин Портман, вторым (нынешним) стал сын владельца лакшери-империи LVMH Бернара Арно Антуан.
Тринадцатого сентября у Виктора, третьего по счету ребенка Натальи, который был рожден в первом браке, день рождения: ему исполняется 12 лет. Водянова решила немного определить события и у себя в Instagram разместила душевное поздравление мальчишке, назвав себя поклонницей его «неутомимой креативности, остроты ума, неиссякаемой энергии и бесспорного обаяния» и выложив целую галерею веселых фотографий.
На первом снимке модель снялась вместе со старшими детьми: компанию Наталье и Виктору составили 17-летний Лукас и 13-летняя Нева. Подписчики 37-летней модели обратили внимание, как все ее отпрыски похожи друг на друга и на звездную маму. Наталья же рядом с детьми, по мнению фоловеров, кажется их старшей сестрой, особенно когда она строит такие же смешные рожи.