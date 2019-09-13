Невероятно! Наталья Водянова на совместном фото с детьми кажется их сестрой

Мужей манекенщица себе модель тоже выбирает непростых: первым был британский богач-аристократ Джастин Портман, вторым (нынешним) стал сын владельца лакшери-империи LVMH Бернара Арно Антуан.

Тринадцатого сентября у Виктора, третьего по счету ребенка Натальи, который был рожден в первом браке, день рождения: ему исполняется 12 лет. Водянова решила немного определить события и у себя в Instagram разместила душевное поздравление мальчишке, назвав себя поклонницей его «неутомимой креативности, остроты ума, неиссякаемой энергии и бесспорного обаяния» и выложив целую галерею веселых фотографий.