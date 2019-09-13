Пт, 13.09.2019
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  • Некислая кинопремьера: смотри, как зажигал Тарту

Некислая кинопремьера: смотри, как зажигал Тарту
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В тартуском кинотеатре Apollo Eeden состоялся Некислый показ нового комедийного фильма «Дорогой папа».

Портал Limon.ee разыграл среди посетителей кинотеатра Apollo Eeden классные призы, подарки и сувениры. Ведущая вечера — очаровательная Ольга Максимовская! На кинопоказе побывал наш фотограф.

Смотри, кто вчера пришел на премьеру и выиграл крутые призы!

«Дорогой папа» — российский комедийный фильм режиссера Михаила Расходникова. 

Владелец огромной торговой сети Вадим привык добиваться всего любыми способами. Продуманный план и обаяние помогли ему найти китайского инвестора, готового вложиться в фирму, когда-то созданную его мамой. Однако после смерти мамы выяснилось, что свой бизнес она завещание не ему, а своей внучке. Вадим надеется, что и в ситуации со своей дочерью его спасет обаяние, но эти методы не работают.

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