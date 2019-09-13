Некислая кинопремьера: смотри, как зажигал Тарту
В тартуском кинотеатре Apollo Eeden состоялся Некислый показ нового комедийного фильма «Дорогой папа».
Портал Limon.ee разыграл среди посетителей кинотеатра Apollo Eeden классные призы, подарки и сувениры. Ведущая вечера — очаровательная Ольга Максимовская! На кинопоказе побывал наш фотограф.
Смотри, кто вчера пришел на премьеру и выиграл крутые призы!
«Дорогой папа» — российский комедийный фильм режиссера Михаила Расходникова.
Владелец огромной торговой сети Вадим привык добиваться всего любыми способами. Продуманный план и обаяние помогли ему найти китайского инвестора, готового вложиться в фирму, когда-то созданную его мамой. Однако после смерти мамы выяснилось, что свой бизнес она завещание не ему, а своей внучке. Вадим надеется, что и в ситуации со своей дочерью его спасет обаяние, но эти методы не работают.