Родные Анастасии Волочковой обеспокоены ее состоянием

Анастасия Волочкова в последнее время сильно изменилась. Скандально известная балерина теряет сознание и морит себя голодом, но радуется достигнутой стройности, сообщают Dni.ru.
Анастасия Волочкова сильно похудела после того, как стала усиленно готовиться к новому спектаклю "Балерина в зазеркалье цирка". По ее словам, она тренировалась по восемь часов в день. В итоге сильно похудела. Постройневшую фигуру она демонстрировала поклонникам во время отдыха в Греции, куда отправилась вскоре после презентации.
И так мало чем питавшаяся Анастасия Волочкова после чудесного преображения и вовсе перестала нормально есть. Теперь ее меню составляют только обожаемые салатные листья, шпинат, суп том-ям, овощи и яйца.
"Для меня очень важно всегда поддерживать форму, растяжку, тонус мышц и растягивать не только связки, но и удовольствие! Жить я люблю на позитиве и с радостью. Поймала себя на мысли, что вчера за весь день я съела только два сырых домашних куриных яйца и один огурчик... Но такая легкость в теле", – сообщила Анастасия Волочкова на своей официальной страничке в Instagram.
Прекрасный уютный домашний вечер в кругу замечательных людей.🔥 Меня пытаются покормить..🙈 Я сегодня ещё ничего не поела🙄 Красиво. Мои листья на столе!😂 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #дом
Даже когда принимает гостей, балерина твердо держит диету. Так, она опубликовала фотографию, на которой предстала на фоне банки красной икры, элитного алкоголя и угощения. Анастасия Волочкова сообщила, что будет шашлык. Но не для нее. "Прекрасный уютный домашний вечер в кругу замечательных людей. Меня пытаются покормить... Я сегодня еще ничего не поела", – объявила балерина.
Кажется, я пришла в совершенную для себя форму...🐣💃 Или черезмерная стройность?🤷♀️ Много было нагрузки и не ем почти ничего.🙈 Вчера, представляете, утром съела 4 сырых перепелиных яйца, днём одно сырое куриное домашнее и перед сном второе...🐥 И мне хватило энергии позитива и любви.😊❤️🌺 Хотя, как-то я особо никогда и не была полного телосложения.🤷♀️ Просто по телеку меня как покажут, так хоть стой, хоть падай.🙈😂 Все абсолютно, встречающие меня лично люди, говорят одно и то же: что в жизни я совершенно другая! Искренняя, изящная, светлая и настоящая.😊 Лучше так, чем наоборот.😉 Ну что, дорогие, насладились комментами?😂 И ещё просьба, чтобы общение было предметным, прошу подкреплять ваши комменты своими селфи с вашими талиями, грудью, плечами, стройными ногами, попочками и лицами!😂😂😂 Я давно так не смеялась, простите!😂 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #отдых #море #платазауспех #солнце
По всей видимости, состояние тающей на глазах артистки всерьез озаботило ее близких. Да и сама Анастасия Волочкова буквально на днях признавалась, что похудение не пошло на пользу ее организму. Так, на отдыхе она едва не упала в обморок от жары и голода. "Но зато я в форме, стройная, и мне приятно было всех вас увидеть и порадовать. Просто я сильная, и никогда перед зрителями не показываю усталости", – похвасталась Анастасия Волочкова.