Родные Анастасии Волочковой обеспокоены ее состоянием

Анастасия Волочкова сильно похудела после того, как стала усиленно готовиться к новому спектаклю "Балерина в зазеркалье цирка". По ее словам, она тренировалась по восемь часов в день. В итоге сильно похудела. Постройневшую фигуру она демонстрировала поклонникам во время отдыха в Греции, куда отправилась вскоре после презентации.

И так мало чем питавшаяся Анастасия Волочкова после чудесного преображения и вовсе перестала нормально есть. Теперь ее меню составляют только обожаемые салатные листья, шпинат, суп том-ям, овощи и яйца.

"Для меня очень важно всегда поддерживать форму, растяжку, тонус мышц и растягивать не только связки, но и удовольствие! Жить я люблю на позитиве и с радостью. Поймала себя на мысли, что вчера за весь день я съела только два сырых домашних куриных яйца и один огурчик... Но такая легкость в теле", – сообщила Анастасия Волочкова на своей официальной страничке в Instagram.

Даже когда принимает гостей, балерина твердо держит диету. Так, она опубликовала фотографию, на которой предстала на фоне банки красной икры, элитного алкоголя и угощения. Анастасия Волочкова сообщила, что будет шашлык. Но не для нее. "Прекрасный уютный домашний вечер в кругу замечательных людей. Меня пытаются покормить... Я сегодня еще ничего не поела", – объявила балерина.