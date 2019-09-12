Бари Алибасов пришел в суд с той самой бутылкой «Крота»

Сегодня в Пресненском суде Москвы прошло предварительное слушание по иску Бари Алибасова к производителю «Крота» — средства от засоров, которое отправило именитого продюсера на больничную койку на пару месяцев. Само заседание закрыто для прессы, но Бари Каримович успел пообщаться с корреспондентами ещё до его начала. В частности, он показал нам ту самую бутылку, из которой он сделал глоток, подумав, что имеет дело с йогуртом или соком.

Вот он, тот самый «Крот». Вы когда-нибудь подумаете, что это не лимонад? Бутылка абсолютно пищевая. Это та самая банка мандаринового цвета, как будто внутри мандариновый сок.

— говорит Алибасов.

По словам продюсера, даже маленького глотка хватило для того, чтобы получить ожог пищевода, поскольку средство достаточно сильное. Причем в качестве примера он захватил в суд ещё одну бутылку с химией, но уже другого производителя. Флакон черного цвета, имеет распылитель и крупные предупреждающие знаки на этикетке. Из такого, по мнению Алибасова, не получится отхлебнуть даже случайно.

Она стояла на кухне на окне. Я подумал, что кто-то пил лимонад и мне чуть-чуть оставил. Да я его даже, можно сказать, и не выпил, только ко рту поднес, глотнул. Его много и не надо. Он для чистки труб, его пары попадают в трубу, и там всё прочищается, уходит ржавчина и так далее.

— добавил продюсер.

На уточняющий вопрос, для чего он все-таки обратился в суд, Алибасов отвечает: "Чтобы вы не выпили из этой бутылки". Продюсер говорит, что непищевые средства должны выглядеть соответствующим образом, чтобы ни у кого не было возможности ошибиться.