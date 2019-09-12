Смотри, кто первым покинет новый сезон «Битвы экстрасенсов»

В ноябре 2005 года в Ляэнемаа загорелся бар «Sõstra». Хозяевам до сих пор не дает покоя официальная версия, согласно которой причиной пожара стало короткое замыкание в телевизоре.

Ход событий не укладывается в голове и у знакомых семьи, которые в это же время будут наблюдать за ясновидящими и ждать ответов на вопросы. Скажут ли что-то новое экстрасенсы? Подтвердят ли они сомнения хозяев или же придется смириться с официальной версией?

На втором задании участники встретятся с пятью людьми, четверо из которых связаны с музыкой. Один из них занимается убоем скота и у него должна быть совершенно другая энергетика, нежели у музыкантов.