Смотри, кто первым покинет новый сезон «Битвы экстрасенсов»
Неделю назад были определены двенадцать участников эстонской «Битвы экстрасенсов», среди которых ведьмы, шаманы, ясновидящие и предсказатели. Сегодня выяснится, кому из них первым придется покинуть проект. Участники должны будут пройти два сложнейших испытания.
В ноябре 2005 года в Ляэнемаа загорелся бар «Sõstra». Хозяевам до сих пор не дает покоя официальная версия, согласно которой причиной пожара стало короткое замыкание в телевизоре.
Ход событий не укладывается в голове и у знакомых семьи, которые в это же время будут наблюдать за ясновидящими и ждать ответов на вопросы. Скажут ли что-то новое экстрасенсы? Подтвердят ли они сомнения хозяев или же придется смириться с официальной версией?
На втором задании участники встретятся с пятью людьми, четверо из которых связаны с музыкой. Один из них занимается убоем скота и у него должна быть совершенно другая энергетика, нежели у музыкантов.
Испытания проводит Кэти Уйбомяги, которая тоже тесно связана с музыкой и сама может дать оценку происходящему. Смотрите новый выпуск эстонской «Битвы экстрасенсов» сегодня вечером в 20:00 на TV3.