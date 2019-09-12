Чт, 12.09.2019
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  • А твоя жена выглядит по утрам так же, как самая сексуальная бабушка в мире?

А твоя жена выглядит по утрам так же, как самая сексуальная бабушка в мире?
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО!

Признанная самой сексуальной бабушкой в мире Гина Стюарт (48) опубликовала в соцсети видео, где показывает всему миру, как она проводит свое обычное утро, пишет Elu24.ee.

Стюарт поделилась в Instagram видео, где она в ночной рубашке пьет сок сельдерея. "С момента моего последнего появления прошло уже довольно много времени. Подумала, что покажу вам как я живу", - подписала видео женщина.

"Это часть моей ежедневной рутины - сок сельдерея каждое утро! Я клянусь, это очень полезно для здоровья. А что ты пьешь или ешь первым делом, когда просыпаешься", - спрашивает она.

Смотри видео!

Ослепительно красивую австралийку Гину Стюарт признали самой сексуальной бабушкой в мире в 2018 году, когда она участвовала в конкурсе, организованным журналом «Maxim».

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