А твоя жена выглядит по утрам так же, как самая сексуальная бабушка в мире?
Признанная самой сексуальной бабушкой в мире Гина Стюарт (48) опубликовала в соцсети видео, где показывает всему миру, как она проводит свое обычное утро, пишет Elu24.ee.
Стюарт поделилась в Instagram видео, где она в ночной рубашке пьет сок сельдерея. "С момента моего последнего появления прошло уже довольно много времени. Подумала, что покажу вам как я живу", - подписала видео женщина.
"Это часть моей ежедневной рутины - сок сельдерея каждое утро! Я клянусь, это очень полезно для здоровья. А что ты пьешь или ешь первым делом, когда просыпаешься", - спрашивает она.
Смотри видео!
❤️It’s been a while since I last posted, but I thought I would show some of my life at home , so here is a part of my morning routine in the kitchen , celery juice every morning, I swear by it for good health. Whats the first thing you eat or drink when you wake up to start the day?❤️
Ослепительно красивую австралийку Гину Стюарт признали самой сексуальной бабушкой в мире в 2018 году, когда она участвовала в конкурсе, организованным журналом «Maxim».