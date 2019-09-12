А твоя жена выглядит по утрам так же, как самая сексуальная бабушка в мире?

Стюарт поделилась в Instagram видео, где она в ночной рубашке пьет сок сельдерея. "С момента моего последнего появления прошло уже довольно много времени. Подумала, что покажу вам как я живу", - подписала видео женщина.

"Это часть моей ежедневной рутины - сок сельдерея каждое утро! Я клянусь, это очень полезно для здоровья. А что ты пьешь или ешь первым делом, когда просыпаешься", - спрашивает она.

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