Не долго грустил: Гуф проводит время в компании обнаженных девушек

Репутация Гуфа сейчас, похоже, нестабильна во многих сферах. Его совместный клип с Тимати набрал миллион дизлайков, а бывшая девушка, солистка группы «А’Студио» Кети Топурия, заблокировала в соцсетях. Но, судя по всему, рэпер недолго расстраивался. Долматов выложил в Instagram два откровенных снимка.

На фото Гуф предстал рядом с двумя стройными эффектными девушками. Причём на красавицах из одежды были только белоснежные стринги. Соблазнительные спутницы стояли на коленях у ног рэпера, прикрыв обнаженную грудь руками.

В комментариях к таким съёмкам отнеслись весьма неоднозначно. Многие были недовольны тем, что только недавно он писал нежные слова Кети. Видимо, прислушавшись к мнению подписчиков, Алексей передумал хвастаться своим шикарным времяпрепровождением и вскоре удалил провокационные снимки.