Чт, 12.09.2019
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Не долго грустил: Гуф проводит время в компании обнаженных девушек
ФОТО!

Гуф в ночном клубе CATHOUSE

ФОТО: Raul Mee / Raul Mee/Mollusk Media

На днях у поклонников рэпера появилась надежда, что он воссоединится с бывшей возлюбленной. Но радоваться им пришлось недолго, сообщает Life.ru.

Репутация Гуфа сейчас, похоже, нестабильна во многих сферах. Его совместный клип с Тимати набрал миллион дизлайков, а бывшая девушка, солистка группы «А’Студио» Кети Топурия, заблокировала в соцсетях. Но, судя по всему, рэпер недолго расстраивался. Долматов выложил в Instagram два откровенных снимка.

На фото Гуф предстал рядом с двумя стройными эффектными девушками. Причём на красавицах из одежды были только белоснежные стринги. Соблазнительные спутницы стояли на коленях у ног рэпера, прикрыв обнаженную грудь руками.

В комментариях к таким съёмкам отнеслись весьма неоднозначно. Многие были недовольны тем, что только недавно он писал нежные слова Кети. Видимо, прислушавшись к мнению подписчиков, Алексей передумал хвастаться своим шикарным времяпрепровождением и вскоре удалил провокационные снимки.

Фото смотри ЗДЕСЬ!

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