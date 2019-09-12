В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Ивана Урганта?

Телеведущий Иван Ургант спародировал ситуацию, когда президент страны 2 раза покупал мороженное у одной и то же продавщицы. Тогда многие задавались вопросом, в каком она, интересно, звании? И хотя затем на канале НТВ показали интервью с «той самой мороженщицей», которая уверяла, что просто три года подряд работает на МАКСе и встречи с Путиным – чистая случайность, зрители особо не поверили.