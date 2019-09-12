«Пися на замке»: Киркоров раскрыл правду о поведении Реввы на гастролях

Поп-король рассказал, что не раз бывал вместе с Александром на гастролях и слышал от других коллег о его поведении вдали от дома, и репутация у юмориста отменная.

«Это преданнейший тебе муж, — отметил Киркоров, обращаясь к Анжелике. — Мы же ездим по городам и мы, конечно, спрашиваем, кто и как гуляет, например про Ревву. И нам говорят: а вот Ревва — "пися на замке": после концерта сразу домой, и все», — заявил артист, насмешив всех собравшихся.