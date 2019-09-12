Жить в Италии: власти страны платят желающим переехать 25 тысяч евро

Власти Италии готовы выплачивать пособия желающим переехать в малонаселенные города и деревни на Юге страны. Так, правительство административной области Молизе выделит финансовую помощь тем, кто переедет в один из городков региона у побережья Адриатического моря с населением до двух тысяч жителей и откроет там свое дело, пишет Сегодня.
Таким образом планируется оживить область, наполнив ее активной молодежью и добиться развития региона. Об этом сообщает The Guardian.
Размер пособия составит 700 евро в месяц, его новоприбывшим будут выплачивать в течение трех лет. То есть общая сумма компенсации за переезд составит 25,2 тысячи евро. В качестве обязательных условий для получения регулярных денежных выплат власти указывают постоянное проживание в деревне или небольшом городе и открытие в этом населенном пункте собственного бизнеса.
Это может быть булочная, магазин канцтоваров, ресторан – все, что угодно. Так мы вдохнем жизнь в наши города и увеличим население,
– утверждает глава Молизе Донато Тома.
В настоящее время население региона составляет 305 тысяч человек (по данным Итальянского национального статистического института). С 2014 года регион потерял более девяти тысяч жителей: молодежь уезжает в крупные города, а рождаемость находится почти на нуле.