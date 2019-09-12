Чт, 12.09.2019
Мэрилин Керро опубликовала фото на последних сроках беременности СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Жить в Италии: власти страны платят желающим переехать 25 тысяч евро

Жить в Италии: власти страны платят желающим переехать 25 тысяч евро

Италия.

ФОТО: Volha Kavalenkava/PantherMedia / Volha Kavalenkava

Власти Италии готовы выплачивать пособия желающим переехать в малонаселенные города и деревни на Юге страны. Так, правительство административной области Молизе выделит финансовую помощь тем, кто переедет в один из городков региона у побережья Адриатического моря с населением до двух тысяч жителей и откроет там свое дело, пишет Сегодня.

Таким образом планируется оживить область, наполнив ее активной молодежью и добиться развития региона. Об этом сообщает The Guardian.

Размер пособия составит 700 евро в месяц, его новоприбывшим будут выплачивать в течение трех лет. То есть общая сумма компенсации за переезд составит 25,2 тысячи евро. В качестве обязательных условий для получения регулярных денежных выплат власти указывают постоянное проживание в деревне или небольшом городе и открытие в этом населенном пункте собственного бизнеса.

Это может быть булочная, магазин канцтоваров, ресторан – все, что угодно. Так мы вдохнем жизнь в наши города и увеличим население,

– утверждает глава Молизе Донато Тома.

Озеро Комо, Италия

ФОТО: / Carlo Borlenghi

В настоящее время население региона составляет 305 тысяч человек (по данным Итальянского национального статистического института). С 2014 года регион потерял более девяти тысяч жителей: молодежь уезжает в крупные города, а рождаемость находится почти на нуле.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ