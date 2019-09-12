Жить в Италии: власти страны платят желающим переехать 25 тысяч евро

Власти Италии готовы выплачивать пособия желающим переехать в малонаселенные города и деревни на Юге страны. Так, правительство административной области Молизе выделит финансовую помощь тем, кто переедет в один из городков региона у побережья Адриатического моря с населением до двух тысяч жителей и откроет там свое дело, пишет Сегодня.