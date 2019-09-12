Фото: самая сексуальная русская модель Эстонии снялась в новом клипе певца и предпринимателя Сергея Сумина

11 сентября в Кабернеэме под проливным дождем проходила вторая часть съемок нового клипа Сергея Сумина на песню «Тэ амо, Белла!». Первая часть завершилась еще летом, съемки шли несколько дней в России. Там было солнечно и тепло, здесь холодно и пасмурно.
В этот раз в клипе певца дебютирует эстонская модель Диана Хапрова, которая около трех часов провела в легком летнем платье в прохладный осенний день, да еще и в дождь. Еще несколько часов съемки велись в отеле в самом центре Таллинна.
«Сергей – невероятной яркий и талантливый человек, я бесконечно рада знакомству», - сказала модель Диана.
Артист остался доволен таким сотрудничеством и сообщает поклонникам, что результат их совместной с Дианой работы в клипе все совсем скоро смогут увидеть.
Смотрите фото! Пока не вышел клип, можно послушать песню!