Чт, 12.09.2019
Поздравляем! Учительница Йыхвиской гимназии Наталья Шабарчина участвует в шоу «Танцы» на ТНТ СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: самая сексуальная русская модель Эстонии снялась в новом клипе певца и предпринимателя Сергея Сумина

Фото: самая сексуальная русская модель Эстонии снялась в новом клипе певца и предпринимателя Сергея Сумина

Диана Хапрова на съемках клипа у Сергея Сумина

ФОТО: EU Gen

11 сентября в Кабернеэме под проливным дождем проходила вторая часть съемок нового клипа Сергея Сумина на песню «Тэ амо, Белла!». Первая часть завершилась еще летом, съемки шли несколько дней в России.  Там было солнечно и тепло, здесь холодно и пасмурно.

В этот раз в клипе певца дебютирует эстонская модель Диана Хапрова, которая около трех часов провела в легком летнем платье в прохладный осенний день, да еще и в дождь. Еще несколько часов съемки велись в отеле в самом центре Таллинна.

«Сергей – невероятной яркий и талантливый человек, я бесконечно рада знакомству», - сказала модель Диана.

Диана Хапрова на съемках клипа у Сергея Сумина

ФОТО: EU Gen

Артист остался доволен таким сотрудничеством и сообщает поклонникам, что результат их совместной с Дианой работы в клипе все совсем скоро смогут увидеть.

Смотрите фото! Пока не вышел клип, можно послушать песню! 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ