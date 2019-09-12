Пятница, 13-е в сентябре 2019 года: чем опасен этот день и как избежать проблем

В 2019 году будет две пятницы, 13-го — в сентябре и в декабре. И если зима еще нескоро, то вот сентябрьская пятница уже на носу: пора готовиться, запасаться оберегами на удачу и принимать меры. Или не пора? Быть может, зря мы так пугаем себя суевериями?

Почему пятница, 13-е — опасный день

Удивительно, но примета про пятницу, 13-е существует не так давно. В ней объединились два суеверия: про «нехороший день» пятницу и про несчастливое число 13. Во многих странах число 13 считали приносящим беду, иногда даже пропускали 13 этаж, дом или апартаменты в отеле, и сразу после 12 шел 14 номер. История помнит много роковых совпадений, связанных с этими двумя вещами: пятым днем недели и чертовой дюжиной.

Однако не все так однозначно. К примеру, многие нумерологи призывают не демонизировать число 13 и не преувеличивать опасность подобных пятниц. Даже если энергетика этого дня действительно оставляет желать лучшего, проблем можно избежать.

Что делать, чтобы пятница, 13-е сентября не принесла беды

В первую очередь важно настроиться только на хорошее. Многие неприятности мы притягиваем к себе сами, когда заранее волнуемся, боимся, накручиваем себя, переживаем, повышаем себе уровень стресса и сочиняем дурные предчувствия на пустом месте. Вместо этого лучше послушать поднимающую настроение музыку с утра.

Если от суеверного страха избавиться не выходит, лучше не бороться с собой, а сделать себе талисман на удачу. Зарядив его своей энергетикой, вы обеспечите себе щит против неприятностей.

Астрологи отмечают, что в сентябре на пятницу, 13-го выпадает довольно гармоничный аспект Солнца и Плутона. Он сулит равновесие, спокойствие, отсутствие резких перемен. Правда, вероятен некоторый застой, даже вялость. Но сложно не согласиться с тем, что это не самый опасный риск.