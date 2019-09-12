Алена Водонаева разделась на улице ради фото, спрятавшись лишь за белой простыней

Ведущая не перестаёт радовать поклонников откровенными снимками в Instagram. На этот раз она отважилась показаться перед фанатами с голым бюстом. Водонаева позировала на фоне природы, завернувшись в белую простыню, которая тем не менее открывала самые пикантные участки.

И фотосессия приятно удивила подписчиков. Они единогласно отметили, что съёмка вышла очень нежной, женственной и естественной, несмотря на татуировку и заострённые алые ногти. Тем не менее поклонники обратили внимание на то, что ведущая всё равно выглядит очень эротично.