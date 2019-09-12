Алена Водонаева разделась на улице ради фото, спрятавшись лишь за белой простыней

Экс-участница "Дома-2", похоже, решила отказаться от привычного образа роковой обольстительницы и устроила нежную фотосессию, пишет Лайф.
Ведущая не перестаёт радовать поклонников откровенными снимками в Instagram. На этот раз она отважилась показаться перед фанатами с голым бюстом. Водонаева позировала на фоне природы, завернувшись в белую простыню, которая тем не менее открывала самые пикантные участки.
И фотосессия приятно удивила подписчиков. Они единогласно отметили, что съёмка вышла очень нежной, женственной и естественной, несмотря на татуировку и заострённые алые ногти. Тем не менее поклонники обратили внимание на то, что ведущая всё равно выглядит очень эротично.
Ходячая эротика... особенно пятая фотка,
Обалденно! Минималистично, просто, но нереально эротично,
Вот это да... Неожиданно такую натурально нежную красоту увидеть от Алёны,
- написали подписчики.
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