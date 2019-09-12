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Беспредел! Во что превратились скамейки в столичном парке через год после реконструкции за шесть миллионов евро!

Парк Таммсааре. Иллюстративное фото.

ФОТО: Madis Sinivee

В редакцию портала Limon.ee обратился возмущенный читатель. Его удивил вид скамеек в недавно открывшемся после реконструкции парке Таммсааре.

Мы обратились в управу столичного района Кесклинн, чтобы уточнить, кто должен следить за чистотой в парке и собирается ли управа привести скамейки в порядок.

В пресс-службе управы нам ответили, что парком Таммсааре управляет Учреждение «Парк Кадриорг». Именно оно должно прокомментировать ситуацию в ближайшее время. 

Надеемся в скором времени получить ответ и при первой же возможности передадим его вам,

- сказала Эстер Шанк, советник пресс-службы управы района Кесклинн.

Парк Таммсааре открыли после реконстуркции год назад, 13 сентября. Реконструкция парка обошлась более чем в 6 миллионов евро, в парке посадили 77 лип, 11 декоративных деревьев, 396 кустов и 2762 растений для живой изгороди, писал тогда Rus.Postimees.

Скамейки в парке Таммсааре

ФОТО: личный архив

Скамейки в парке Таммсааре

ФОТО: личный архив

Скамейки в парке Таммсааре

ФОТО: личный архив

Скамейки в парке Таммсааре

ФОТО: личный архив

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